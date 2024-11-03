Тренер «Атланты» о матче с «Интер Майами»: «Миранчук проделал приличную работу, но это победа всей команды»

Главный тренер «Атланты Юнайтед» Роб Валентино ответил на вопрос обозревателя «СЭ» об игре Алексея Миранчука, который сделал результативную передачу на 90+4-й минуте второго матча 1/8 финала плей-офф МЛС против «Интер Майами» (2:1).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)