2 апреля – День единения народов Беларуси и России

Россия и Беларусь 2 апреля отмечают День единения. В этот день в 1996 году президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о создании Сообщества России и Беларуси, заложив основу для будущего Союзного государства, пишут «Бренды России».