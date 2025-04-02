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Калужские новости

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2 апреля – День единения народов Беларуси и России

2 апреля – День единения народов Беларуси и России

Россия и Беларусь 2 апреля отмечают День единения. В этот день в 1996 году президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о создании Сообщества России и Беларуси, заложив основу для будущего Союзного государства, пишут «Бренды России».

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