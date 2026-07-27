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RT Russia

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Автоэксперт Ладушкин: большая машина не всегда безопаснее седана

Автоэксперт Ладушкин: большая машина не всегда безопаснее седана

За безопасность автомобиля отвечают системы активной безопасности: подушки безопасности, преднатяжители ремней, системы предотвращения столкновения и тому подобное, рассказал в беседе с RT автоэксперт Евгений Ладушкин.

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