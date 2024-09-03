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"Нас потеряли": Пленный боевик рассказал, что ВСУ забыли в Курской области целое подразделение во время подготовки к наступления

"Нас потеряли": Пленный боевик рассказал, что ВСУ забыли в Курской области целое подразделение во время подготовки к наступления

Военнопленный солдат ВСУ Фурдоленко рассказал, что командиры забыл целое подразделение в селе Кортнево Курской области во время подготовки к наступления.

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