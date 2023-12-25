После того как взялись за Киркорова, плачущая Ивлеева извинилась перед россиянами. А в это время в сеть слили новые фото похаб

Интересная жизнь с Vera Star Как быстро все таки умеют переобуваться наши звезды, когда пятая точка у них начинает подгорать, причем не спасает даже бриллиант стоимостью в 23 млн рублей подвешенный к именитой заднице, как в случай с блогершей Ивлеевой.