Доля контрафактных пестицидов в России достигает 15–25%. Об этом «Известиям» сообщили в ассоциации «Антиконтрафакт», где предлагают принять меры в связи с опасностью использования химикатов российскими сельхозпроизводителями.
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