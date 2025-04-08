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Доля контрафактных пестицидов в России достигает 15–25%

Доля контрафактных пестицидов в России достигает 15–25%

Доля контрафактных пестицидов в России достигает 15–25%. Об этом «Известиям» сообщили в ассоциации «Антиконтрафакт», где предлагают принять меры в связи с опасностью использования химикатов российскими сельхозпроизводителями.

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