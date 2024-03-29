Воспитание и образование с Богом: в Анапе состоялся XVIII Благовещенский православный педагогический форум По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия, при поддержке Кубанской митрополии и Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края уже в 18-й раз в Анапе состоялся большой форум педагогов, духовенства и мирян.
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