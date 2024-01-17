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РЕН ТВ собирает средства для спасения двухлетней Софии с редким заболеванием

РЕН ТВ собирает средства для спасения двухлетней Софии с редким заболеванием

World Vita, РЕН-ТВ Стойкости характера и выдержке двухлетней Софии позавидует любой взрослый. Эта малышка – по-настоящему особенная, она стала девятым ребенком в России с тяжелым генетическим диагнозом, который постепенно ослабляет все жизненно-важные органы.

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