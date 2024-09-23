Следы воды обнаружены по всей поверхности Луны, даже в очень солнечных районах

Новый минералогический анализ Луны показал, что она содержит воду (H2O) и молекулы гидроксила (OH) почти на всей своей поверхности, даже в низкоширотных регионах, которые сильно подвержены воздействию Солнца.
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