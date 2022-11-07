MotoGP. Франческо Баньяя о победе в чемпионате мира: «После финиша остановился и заплакал как ребенок»

Новый чемпион MotoGP Франческо Баньяя поделился эмоциями после победы в первенстве. В заключительной гонке сезона гонщику «Дукати» требовалось финишировать хотя бы 14-м, чтобы оформить титул, и он добился требуемого, закончив заезд на 9-й позиции.