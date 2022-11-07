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MotoGP. Франческо Баньяя о победе в чемпионате мира: «После финиша остановился и заплакал как ребенок»

Новый чемпион MotoGP Франческо Баньяя поделился эмоциями после победы в первенстве.  В заключительной гонке сезона гонщику «Дукати» требовалось финишировать хотя бы 14-м, чтобы оформить титул, и он добился требуемого, закончив заезд на 9-й позиции.

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