MotoGP. Франческо Баньяя о победе в чемпионате мира: «После финиша остановился и заплакал как ребенок»

Новый чемпион MotoGP Франческо Баньяя поделился эмоциями после победы в первенстве. В заключительной гонке сезона гонщику «Дукати» требовалось финишировать хотя бы 14-м, чтобы оформить титул, и он добился требуемого, закончив заезд на 9-й позиции.
Популярные статьи
- Лукашенко посетил чемпионат по колке дров. Экс-глава ФХБ Басков ассистировал президенту
- Дюрэнт набрал 36 очков с «Индианой» и обошел Винса Картера в списке самых результативных игроков НБА
- «Сент-Луис» заменил Биннингтона после 5 шайб от «Лос-Анджелеса». Он что-то высказал скамейке «Кингс», уходя со льда
Свежие комментарии