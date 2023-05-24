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Российский премьер Михаил Мишустин возложил цветы к памятнику на площади Тяньаньмэнь в ходе визита в КНР

Российский премьер Михаил Мишустин возложил цветы к памятнику на площади Тяньаньмэнь в ходе визита в КНР

Премьер-министр России Михаил Мишустин возложил цветы к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине ходе рабочего визита в КНР.

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