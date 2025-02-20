В Алтайском крае новым главой управления лесами назначили опытного лесничего

Им стал бывший окружной управленец Константин Николайченко Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил на пост замминистра природных ресурсов и экологии, а также начальника управления лесами Константина Николайченко.
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