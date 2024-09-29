Историческая сделка: Россия закупила в Китае крупную партию драгоценных бриллиантов Ирэн ОрлонскаяВ августе Россия впервые за долгое время сделала крупную закупку бриллиантов у Китая, получив более 35 000 карат драгоценных камней, которые обошлись более чем в 12 миллионов долларов.
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