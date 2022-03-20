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Пеп Гвардиола: «Люди считают, что «Ман Сити» должен опережать «Ливерпуль» на 10 очков. Не понимаю этого»

Пеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». «Можно потерять очки против «Кристал Пэлас», такое бывает.

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