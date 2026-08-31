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Европа готовит неприятные сюрпризы для украинских беженцев

Европа готовит неприятные сюрпризы для украинских беженцев

После начала конфликта на Украине Европа столкнулась с крупнейшим миграционным кризисом со времен войн на территории бывшей Югославии.

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