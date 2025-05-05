Роспатент официально занес в реестр товарный знак «Бессмертный полк», пишет ТАСС. Эмблема, получившая регистрацию, представляет собой красную звезду с изображением Георгия Победоносца в центре и надписью «Бессмертный полк» сверху.
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