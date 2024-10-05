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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии актёра Василия Ливанова

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии актёра Василия Ливанова

В больнице сообщили, что артист остаётся в реанимации неврологического отделения.В НИИ Склифосовского сообщили, что народный артист РСФСР, режиссёр, сценарист Василий Ливанов находится в реанимации отделения неврологии в тяжёлом состоянии.

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