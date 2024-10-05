В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии актёра Василия Ливанова

В больнице сообщили, что артист остаётся в реанимации неврологического отделения.В НИИ Склифосовского сообщили, что народный артист РСФСР, режиссёр, сценарист Василий Ливанов находится в реанимации отделения неврологии в тяжёлом состоянии.