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Росгвардейцы провели антитеррористические учения под Санкт-Петербургом

Антитеррористические учения состоялись в Пушкине в среду, 16 ноября. Участниками мероприятия стали около 30 сотрудников ОМОН и СОБР, передал телеканал «Санкт-Петербург».

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