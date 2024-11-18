В Москве прошла презентация сборников духовных песнопений на китайском языке

Служба коммуникации ОВЦС, 20.11.2024. 18 ноября в русско-китайском культурном центре «Жар-птица» состоялась презентация нотных изданий, подготовленных центром в 2024 году при содействии Китайского Патриаршего подворья в Москве и финансовой поддержке фонда «Русский мир», сообщает сайт Подворья.