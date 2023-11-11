Морской тральщик "Лев Чернавин" вышел на новый этап испытаний в море

В России начался второй этап заводских ходовых испытаний нового морского тральщика "Лев Чернавин" проекта 12700 "Александрит", сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
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