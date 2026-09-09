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Орелtimes

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Орёл взял новый кредит

Орёл взял новый кредит

Администрация Орла подвела итоги электронного аукциона на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов.

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