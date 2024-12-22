В российском регионе из-за атаки БПЛА загорелся топливный объект: главное за сутки

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. Вооруженные силы Украины атаковали несколько российских регионов, посольство РФ обвинило португальские СМИ во лжи об ударе по Киеву, а бывший американский разведчик Скотт Риттер обвинил Украину в терроризме после массированных ударов по Казани.