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Газета.ру

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Page Six: Леди Гага и Майкл Полански стали родителями

Page Six: Леди Гага и Майкл Полански стали родителями

Американская певица Леди Гага впервые стала матерью. Об этом сообщает Page Six.По данным издания, у поп-звезды и ее жениха, предпринимателя Майкла Полански, недавно родился первый совместный ребенок.

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