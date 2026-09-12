Page Six: Леди Гага и Майкл Полански стали родителями

Американская певица Леди Гага впервые стала матерью. Об этом сообщает Page Six.По данным издания, у поп-звезды и ее жениха, предпринимателя Майкла Полански, недавно родился первый совместный ребенок.
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