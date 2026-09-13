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Царьград

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Financial Times: Канада планирует присоединиться к кредиту ЕС для Украины

Financial Times: Канада планирует присоединиться к кредиту ЕС для Украины

Канада обсуждает вступление в кредитную программу ЕС для Украины в €90 млрд. Марк Карни и Владимир Зеленский договорились о долгосрочном партнерстве.

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