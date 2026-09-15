Татарстанда яшәүчеләр Түбән Кама шәһәренә багышланган флешмоб башлады

Социаль челтәрләрдә һәм мессенджерларда #ГордимсяНижнекамском флешмобы башланды. Татарстанда яшәүчеләр Түбән Кама һәм аның кешеләренә ярдәм итү, җылылык һәм горурлык сүзләре белән видеороликлар яздыра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым