Al Modon: власти Сирии хотят потребовать у Ирана $300 млн за помощь Асаду

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Ливанская газета Al Modon утверждает, что новые власти Сирии планируют потребовать у Ирана 300 миллионов долларов за то, что страна продолжительный период поддерживала бывшего сирийского лидера Башара Асада.
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