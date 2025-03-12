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Закон, порядок, государство

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В ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО) своевременно проведены расчёты с поставщиками коммунальных ресурсов в Сахалинской области

В ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО) своевременно проведены расчёты с поставщиками коммунальных ресурсов в Сахалинской области

Специалисты жилищно-коммунальной службы №6 ежегодно заключают контракты на поставку энергоресурсов с крупными поставщиками, не допуская возникновения задолженности.

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