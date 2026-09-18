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Царьград

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МЧС России завершило миссию по тушению пожаров в Сербии

МЧС России завершило миссию по тушению пожаров в Сербии

Экипаж Ил-76 МЧС России возвращается из Сербии после успешной операции по тушению лесных пожаров. С 20 августа специалисты провели 65 вылетов и сбросили 2,7 тыс.

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