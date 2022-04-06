В Новгородской области объявили о начале пожароопасного сезона

Правительство Новгородской области подписало распоряжение о начале пожароопасного сезона в регионе. В перечень населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, вошли 45 сельских поселений в восьми муниципальных районах области.
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