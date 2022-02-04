Кино: Почему режиссер «Ликвидации» не верил в талант своей дочери и не снимал ее: Право на успех Александры Урсуляк

4 февраля исполняется 39 лет актрисе театра и кино Александре Урсуляк. Наверное, многим она кажется баловнем судьбы, ведь ее отец – знаменитый режиссер Сергей Урсуляк, снявший «Ликвидацию».
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