Культурология.рф

33 подписчика

Кино: Почему режиссер «Ликвидации» не верил в талант своей дочери и не снимал ее: Право на успех Александры Урсуляк

Кино: Почему режиссер «Ликвидации» не верил в талант своей дочери и не снимал ее: Право на успех Александры Урсуляк

4 февраля исполняется 39 лет актрисе театра и кино Александре Урсуляк. Наверное, многим она кажется баловнем судьбы, ведь ее отец – знаменитый режиссер Сергей Урсуляк, снявший «Ликвидацию».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх