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Стена молчания: почему повзрослевший сын Николая Баскова не ищет встреч со знаменитым отцом

Стена молчания: почему повзрослевший сын Николая Баскова не ищет встреч со знаменитым отцом

Взаимоотношения Николая Баскова с его единственным сыном Брониславом уже много лет остаются одной из самых обсуждаемых и закрытых тем.

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