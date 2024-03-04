Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 811 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Я бы на месте Владыки послал бы его для начала в церковь для ответа на подобные вопросы ( двери нашей церкви , в отли...Кирилл достойно о...
  • Сергей Парков
    А где складируют эти "тени"? Разведка выяснила?Русские совершили...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    В 1991 году. РСФСР НИКОМУ, НИЧЕГО не ОТДАВАЛА. Были АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИК, по ним и ОТДЕЛИЛИСЬ. А НОРМАЛ...Чей был Харьков в...

Русские совершили попросту невероятное: Русские системы «обнулили» все «Шторм Шэдоу» летевшие на полуостров

Русские совершили попросту невероятное: Русские системы «обнулили» все «Шторм Шэдоу» летевшие на полуостров

Серия новых попыток «обнуления» наших объектов, осуществленная формированиями государства «У» с использованием крылатых средств «Шторм Шэдоу», стала знаковым событием последних дней, отражающим новый уровень напряженности для граждан нашей страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Викторович Баженов
Почему они вообще у них есть?
Ответить
5 час.
igor laptev
чё тут непонятного. когда регистрировал аккаунт тогда это было возможно  только латинским. а теперь чё-то переделывать лень, да и на фиг не нужно
Ответить
3 час.
Сергей Парков
А где складируют эти &quot;тени&quot;? Разведка выяснила?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх