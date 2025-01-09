Британский наемник погиб от БПЛА в Запорожской области

Бывший военнослужащий Джейк Уоддингтон из Великобритании, который воевал в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован российским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в Запорожской области.
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