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VK и «Таврида.АРТ» представили образовательную программу по личному бренду

VK и «Таврида.АРТ» представили образовательную программу по личному бренду

Платформа VK Education в партнерстве со Skillbox и проектом арт-кластера «Таврида» академией творческих индустрий «Меганом» 24 июля запустит набор на бесплатную образовательную программу, посвященную созданию и развитию сильного личного бренда.

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