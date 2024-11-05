Депутат Ольга Жук проведет личный прием граждан.

5 ноября 2024 года с 16.00 до 18.00 в приемной Ленинского районного отделения города Бобруйска Белорусской партии ´Белая Русь´ депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Бобруйскому-Ленинскому избирательному округу № 78 Жук Ольга Николаевна проведет личный прием граждан и представителей юридических лиц.