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Депутат Ольга Жук проведет личный прием граждан.

Депутат Ольга Жук проведет личный прием граждан.

5 ноября 2024 года с 16.00 до 18.00 в приемной Ленинского районного отделения города Бобруйска Белорусской партии ´Белая Русь´ депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Бобруйскому-Ленинскому избирательному округу № 78 Жук Ольга Николаевна проведет личный прием граждан и представителей юридических лиц.

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