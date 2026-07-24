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Кухня и дом

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Белый пад 3M Scotch-Brite: мой опыт бережного ухода за самыми капризными полами

Белый пад 3M Scotch-Brite: мой опыт бережного ухода за самыми капризными полами

Когда я впервые столкнулась с необходимостью привести в порядок полы в старом фонде, где дубовый паркет помнил еще дореволюционные балы, а мрамор в холле стоил каких-то немыслимых денег, меня охватила настоящая паника.

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