Россия обогнала США и ЕС по ценам на электричество Анастасия ГарягаВ исследовании «Сообщества потребителей энергии» сообщили, что за период 2020 года Россия опередила США и Европу по цене за электроэнергию, что составило 0,73 доллара за 1 кВт/час.