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Россия обогнала США и ЕС по ценам на электричество

Россия обогнала США и ЕС по ценам на электричество

Россия обогнала США и ЕС по ценам на электричество Анастасия ГарягаВ исследовании «Сообщества потребителей энергии» сообщили, что за период 2020 года Россия опередила США и Европу по цене за электроэнергию, что составило 0,73 доллара за 1 кВт/час.

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