В Уфе полиция проверяет инцидент с насилием над ребенком в лифте

В Уфе правоохранительные органы начали проверку после того, как в интернете была распространена видеозапись, на которой мужчина наносит удар несовершеннолетнему в лифте жилого дома на улице Королева в микрорайоне Сипайлово.
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