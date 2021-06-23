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Сергунина: Международная выставка «Город: детали» впервые пройдет в онлайн-формате

Сергунина: Международная выставка «Город: детали» впервые пройдет в онлайн-формате

Перед посещением выставки необходимо авторизоваться с помощью аккаунта в социальных сетях В Москве с 26 июня по 4 июля текущего года пройдет международная выставка функциональных дизайн-решений для городской среды «Город: детали» в онлайн-формате.

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