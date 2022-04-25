Репетиции Парада Победы начались на центральной площади Белогорска

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приамурье, провели первую репетицию пеших расчетов, которые будут участвовать в военном параде, посвященном 77-летию победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приамурье, провели первую репетицию пеших расчетов, которые будут участвовать в военном параде, посвященном 77-летию победы в Великой Отечественной войне.
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