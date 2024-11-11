Домик смурфиков: симпатичный отель для нестандартного отдыха

Оригинальный отель в Румынии в виде сказочных домиков. В популярном культурном центре Сибиу (Трансильвания, Румыния) желающие оригинально отдохнуть могут поселиться в небольшом отеле, напоминающем домики мультяшных смурфиков.
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