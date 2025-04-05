❗️⚡️Набирает обороты переброска американского оружия на Украину через польский хаб в Жешуе самолётами связанных с Пентагоном частных авиакомпаний.
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❗️⚡️Набирает обороты переброска американского оружия на Украину через польский хаб в Жешуе самолётами связанных с Пентагоном частных авиакомпаний.