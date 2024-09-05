Москва создала негласный торговый канал с Индией

Согласно данным некоторых российских документов, которые стали доступны для ознакомления Financial Times, РФ тайно закупает в Индии товары двойного назначения и изучает возможность строительства в этой стране предприятий с целью получения компонентов для своих военных нужд.
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