Опасные сделки. Полицейские задержали подозреваемых в хищениях денежных средств у продавцов товаров на популярных интернет-площадках

«Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих подозреваемых в мошенничестве.
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