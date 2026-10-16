До 20 млн украинцев могут приехать в европейские страны в случае поражения Украины, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Европейского совета, 16 октября передает агентство Adnkronos.
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