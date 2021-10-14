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В Узбекистане новые Chevrolet Cobalt продают без функции обогрева сидений

Новые автомобили Chevrolet Cobalt ждут своих владельцев на складе, но без функции обогрева сидений, цена данной будет удалена из общей стоимости автомобиля, 14 октября сообщает пресс-служба UzAuto Motors.

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