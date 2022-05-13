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Новый начальник налоговой службы назначен в Новосибирской области

Новый начальник налоговой службы назначен в Новосибирской области

Должность займёт Геннадий Морозов. Ранее он руководил УФНС России по Томской области. К исполнению обязанностей руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Геннадий Морозов приступил сегодня 13 мая 2022 года.

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