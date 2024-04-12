Карлсон набрал 50+ очков в регулярке в 6-й раз за карьеру. Он стал лидером в истории «Вашингтона» по этому показателю среди защитников

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» проиграли «Сейбрз» со счетом 2:4. Джон Карлсон сделал две голевые передачи.
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