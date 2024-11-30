Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Начнём с того что у НАТО НЕТ собственного ядерного оружия. У уркаины нет собственных ракет способных нести ядерную бо..."Киеву передали я...
  • Игорь Василевский
    Фурцевой на этих тараканов от кино нет... И Лаврия Палыча..."Фильмецы про СВО...
  • Валерий Николаевич
    Два малопривлекательных комедианта"Кто? Имя! Фамили...

"Их фамилии уже в ФСБ": Шахназаров напомнил 50 режиссёрам, отказавшимся снимать фильм о Донбассе, о судьбе предателей

"Их фамилии уже в ФСБ": Шахназаров напомнил 50 режиссёрам, отказавшимся снимать фильм о Донбассе, о судьбе предателей

Thomas Trutschel/photothek.net,/Globallookpress Публицист Михаил Шахназаров считает, что имена 50 режиссёров, которые отказались снимать фильм о Донбассе, уже известны спецслужбам России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Корпачев
Мне очень фото Шахназарова понравилось 😀 А эту шушеру гнать с бюджетных денег поганой метлой.
Ответить
3 час.
лл
лина любимцева
Расплодили тварей полную Россию....
Ответить
1 час.
Наталья Изъюрова
Такое чувство, что патриотизм в основном свойственнен провинции, а крупные города рассадники либерастни. А уж про театральный бомонд и вообще говорить противно
Ответить
36 мин.

Картина дня

наверх