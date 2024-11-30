"Их фамилии уже в ФСБ": Шахназаров напомнил 50 режиссёрам, отказавшимся снимать фильм о Донбассе, о судьбе предателей

Thomas Trutschel/photothek.net,/Globallookpress Публицист Михаил Шахназаров считает, что имена 50 режиссёров, которые отказались снимать фильм о Донбассе, уже известны спецслужбам России.
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