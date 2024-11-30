"Их фамилии уже в ФСБ": Шахназаров напомнил 50 режиссёрам, отказавшимся снимать фильм о Донбассе, о судьбе предателей

Мне очень фото Шахназарова понравилось 😀 А эту шушеру гнать с бюджетных денег поганой метлой.

Наталья Изъюрова

Такое чувство, что патриотизм в основном свойственнен провинции, а крупные города рассадники либерастни. А уж про театральный бомонд и вообще говорить противно