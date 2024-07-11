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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аргентина сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки

Аргентина сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки

Сборная Колумбии обыграла команду Уругвая (1:0) в полуфинальном матче Кубка Америки. Победный гол в первом тайме забил полузащитник Джефферсон Лерма.

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